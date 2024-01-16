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Биловар: Четыре победы в четырех матчах - эмоции от работы с Шовковским только положительные

Премьер-лига
Обновлено

Динамо приступило к работе на зимних сборах

Биловар: Четыре победы в четырех матчах - эмоции от работы с Шовковским только положительные

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Кристиан Биловар рассказал о начале тренировочного процесса, а также поделился ожиданиями от зарубежного этапа подготовки к возобновлению сезона.

- Кристиан, начался тренировочный процесс. Как настроение у команды, лично у тебя?

- Настроение положительное, давно не виделись друг с другом. Собрались после отпуска, готовы к работе. Работа на собраниях, особенно в первые дни, всегда дается тяжеловато, но постепенно адаптируемся и готовимся к обновлению сезона.

– Пока команда готовится в Киеве. Этот этап можно назвать уже началом сборов?

– Конечно, это уже начало собрания, поскольку мы уже здесь много работаем. Больше беговой работы, но с мячами тоже постепенно начинаем работать. Поэтому я считаю, что это полноценное начало собрания.

– Какое настроение на тренировочных сборах? Уже известны соперники, какие ожидания от этих матчей?

– Честно говоря, каких-то ожиданий нет. Есть, наверное, желание поскорее сыграть их, ведь скучали по футболу.

- Какие ожидания от работы под руководством Александра Шовковского, уже ставшего полноценным главным тренером "Динамо"?

– Мы уже немного работали под его руководством в первой части сезона. Эмоции только положительные, в четырех играх одержали четыре победы. Сейчас тренировочный процесс понемногу меняется, настроение у всех положительное, поэтому ожидаем плодотворной работы.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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