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Кожушко - о сборах в Испании: После украинских морозов здесь отличные условия для работы
Криворожский клуб готовится ко второй части сезона
Фото: ФК Кривбас
Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко поделился первыми впечатлениями от тренировок на испанском зимнем сборе в Испании.
- Олег, как дорога, какие первые впечатления от сбора?
- Спасибо, все хорошо. После тяжелой дороги необходимо было восстановить силы. На первых тренировках немного пробежались, привели мышцы в тонус и начали плодотворно работать два раза в день. Здесь классные условия, качественные поля, теплая погода. Все очень нравится, за что спасибо руководству клуба; ВСУ за такую возможность. После украинских морозов здесь, конечно, отличные условия для работы.
- Какие планы на испанские сборы, над чем будете работать?
- Первая неделя сборов - это работа на физическую выносливость. А уже потом поработаем над тактическими схемами. Впереди много контрольных матчей против соперников из европейских чемпионатов. Будет интересно, - сказал Кожушко.
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