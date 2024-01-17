Кожушко - о сборах в Испании: После украинских морозов здесь отличные условия для работы

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко поделился первыми впечатлениями от тренировок на испанском зимнем сборе в Испании.

- Олег, как дорога, какие первые впечатления от сбора?

- Спасибо, все хорошо. После тяжелой дороги необходимо было восстановить силы. На первых тренировках немного пробежались, привели мышцы в тонус и начали плодотворно работать два раза в день. Здесь классные условия, качественные поля, теплая погода. Все очень нравится, за что спасибо руководству клуба; ВСУ за такую возможность. После украинских морозов здесь, конечно, отличные условия для работы.

Читайте также Гендиректор Кривбасса: Мы рассчитываем на молодых украинцев

- Какие планы на испанские сборы, над чем будете работать?

- Первая неделя сборов - это работа на физическую выносливость. А уже потом поработаем над тактическими схемами. Впереди много контрольных матчей против соперников из европейских чемпионатов. Будет интересно, - сказал Кожушко.