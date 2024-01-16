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Гендиректор Кривбасса: Мы рассчитываем на молодых украинцев
Владимир Баенко прокомментировал подписание второго зимнего новичка
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал подписание второго зимнего новичка, полузащитника Артура Микитишина.
- Артур Микитишин вернулся в "Кривбасс" через полгода перерыва выступлений в Кривом Роге. Знаем, что была заинтересованность еще летом. Почему не удалось его подписать раньше?
- Для нас очень важно, что Микитишин вернулся в команду. Мы хотели его оставить еще летом после окончания аренды, но были некоторые нюансы, которые не смогли решить. Это рабочие процессы, когда где-то что-то получается, а где-то нет. Самое главное, что Артур все же в "Кривбассе"; что тот футболист, который подходит тренерскому штабу, оказался в нашей команде.
- Можете сказать, что Артур вернулся домой?
- Да. Артур - молодой футболист, ему 20 лет. Контракт подписан сроком на 4 года. Долгосрочное соглашение. Думаю, в будущем у нас в Клубе еще будут продления контрактов с некоторыми игроками. Стратегия ФК "Кривбасс" - развитие каждый год, и мы рассчитываем именно на молодых украинцев. Тех, кто будет прогрессировать вместе с командой.
Именно поэтому заключаем долгосрочные соглашения: это касается и Твердохлиба, и Микитишина. Мы работаем наперед и думаем о перспективе развития Клуба. Надеюсь, это наше не последнее подписание зимой. У нас еще есть невыполненная работа. Если получится в ближайшее время договориться, то еще можно ожидать пополнения, - сказал Баенко.
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