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Гендиректор Кривбасса: Мы рассчитываем на молодых украинцев

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Владимир Баенко прокомментировал подписание второго зимнего новичка

Гендиректор Кривбасса: Мы рассчитываем на молодых украинцев

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал подписание второго зимнего новичка, полузащитника Артура Микитишина.

- Артур Микитишин вернулся в "Кривбасс" через полгода перерыва выступлений в Кривом Роге. Знаем, что была заинтересованность еще летом. Почему не удалось его подписать раньше?

- Для нас очень важно, что Микитишин вернулся в команду. Мы хотели его оставить еще летом после окончания аренды, но были некоторые нюансы, которые не смогли решить. Это рабочие процессы, когда где-то что-то получается, а где-то нет. Самое главное, что Артур все же в "Кривбассе"; что тот футболист, который подходит тренерскому штабу, оказался в нашей команде.

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- Можете сказать, что Артур вернулся домой?

- Да. Артур - молодой футболист, ему 20 лет. Контракт подписан сроком на 4 года. Долгосрочное соглашение. Думаю, в будущем у нас в Клубе еще будут продления контрактов с некоторыми игроками. Стратегия ФК "Кривбасс" - развитие каждый год, и мы рассчитываем именно на молодых украинцев. Тех, кто будет прогрессировать вместе с командой.

Именно поэтому заключаем долгосрочные соглашения: это касается и Твердохлиба, и Микитишина. Мы работаем наперед и думаем о перспективе развития Клуба. Надеюсь, это наше не последнее подписание зимой. У нас еще есть невыполненная работа. Если получится в ближайшее время договориться, то еще можно ожидать пополнения, - сказал Баенко.

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Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко Артур Микитишин
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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