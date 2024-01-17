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Политыло: Смотришь, Коноплянка в Севилье Реал возил, а потом бац - следующий матч он не в составе
Сергей Политыло вспомнил свои времена в Днепре
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Сергей Политыло, который сейчас за одесский аматорский "Титан", вспомнил свой период в "Днепре".
‒ В тот период у "Днепра были суперлегионеры: Джулиано, Матеус, Мазух, Дуглас, Бруно Гама, Калинич. Кто из них был самым большим топом?
‒ Конечно, уровень легионеров был приличный. Но, скажу откровенно, там украинские футболисты были еще сильнее этих легионеров. Один Коноплянка чего стоит! Мы с ним пересекались еще на уровне юношеской сборной. Он всегда был в большом порядке. Да, легионеры были приличные. Тот же Джулиано – мяч не отнимешь, уклоняется в любые стороны, Матеус бежит фантастически, еще и с техникой.
‒ А кто был самым приятным человеком в общении?
– В "Днепре" вообще коллектив был прекрасным. Без подводных течений или чего-нибудь такого. Постоянно собирались или на базе, где находились отдельные домики или в ресторане.
‒ Вернемся к Коноплянке. Чем выделялся?
– Он мог спокойно делать разницу. Вот этим отличался от многих. Условно говоря, вратарь мог бросить ему мяч возле своей штрафной, а он мог протащить самостоятельно в чужую штрафную, а затем решать, что делать – бить или отдать пас. Очень сильный футболист. Он и Ярмоленко – два топа. Они совершенно не терялись среди потока классных легионеров того времени в УПЛ.
– Есть мнение, что если бы Евгений был хоть немного серьезнее и лучше умел бы переключаться со своих баловств на футбол, больше концентрироваться на футболе, то его карьера могла бы сложиться значительно более успешно. Что скажешь?
– Не скажу, что у него было какие-то баловство, он выходил и делал результат. Вероятно, у нас несколько иной менталитет. Если вспомнить, когда он перешел в "Севилью", у него здорово все получалось. Смотришь, он "Реал" возил, думаешь: "Красавец!". Затем бац – следующую игру он не в составе. Какие-то передергивания. Может, в Европе свои нюансы, но он был топ.
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