Карпаты хотят вернуть Дедышина и перехватить Лисицкого, - СМИ

Львовские " Карпаты " рассматривают вариант приглашения на должность спортивного директора Виталия Лисицкого, а генеральным директором в клубе хотели бы видеть Игоря Дедышина, сообщает Sport.ua.

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На данный момент в львовском клубе нет ни спортивного, ни генерального директора.

Напомним, что 41-летний Лисицкий с июля 2017 года работает спортдиректором "Колоса".

46-летний Дедышин, в свою очередь, с июля 2019 года – гендиректор "Руха". Ранее он занимал аналогичную должность в "Карпатах" Петра Дыминского (2009-2015) и "Вересе" (2016-2017).