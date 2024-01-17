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Карпаты хотят вернуть Дедышина и перехватить Лисицкого, - СМИ

Премьер-лига

Карпаты намерены укрепить клубную структуру

Карпаты хотят вернуть Дедышина и перехватить Лисицкого, - СМИ

Фото: Footballua.tv

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Львовские "Карпаты" рассматривают вариант приглашения на должность спортивного директора Виталия Лисицкого, а генеральным директором в клубе хотели бы видеть Игоря Дедышина, сообщает Sport.ua.

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На данный момент в львовском клубе нет ни спортивного, ни генерального директора.

Напомним, что 41-летний Лисицкий с июля 2017 года работает спортдиректором "Колоса".

46-летний Дедышин, в свою очередь, с июля 2019 года – гендиректор "Руха". Ранее он занимал аналогичную должность в "Карпатах" Петра Дыминского (2009-2015) и "Вересе" (2016-2017).

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Виталий Лисицкий Игорь Дедышин Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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