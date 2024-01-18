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Юрченко: Мое хобби? Могу поиграть в игры. К примеру, PUBG Mobile

Премьер-лига

Новичок Металлиста 1925 рассказал о своих увлечениях вне футбола

Юрченко: Мое хобби? Могу поиграть в игры. К примеру, PUBG Mobile

instagram.com/metalist1925_kh

Новина українською

29-летний новичок "Металлиста 1925" Владлен Юрченко рассказал о так, как он провел зимний отпуск и чем занимается в свободное время.

– Как провел отпуск?

– Был неделю в Буковеле. Потом уже приехал в Киев и занимался с тренером. Не каждый день, поскольку на праздники было несколько дней выходных.

– Расскажи, как ты проводишь свободное время?

– Первый раз за свою жизнь я буду играть в Киеве, здесь команда базируется сейчас, здесь многое есть. Можно найти, куда выйти, где пройтись. Я могу после тренировок выйти на прогулку с женой и друзьями. Когда сборы – тогда читаю книги. В качестве хобби – могу поиграть в игры. К примеру, "PUBG Mobile".

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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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