Юрченко: Мое хобби? Могу поиграть в игры. К примеру, PUBG Mobile

29-летний новичок "Металлиста 1925" Владлен Юрченко рассказал о так, как он провел зимний отпуск и чем занимается в свободное время.

– Как провел отпуск?

– Был неделю в Буковеле. Потом уже приехал в Киев и занимался с тренером. Не каждый день, поскольку на праздники было несколько дней выходных.

– Расскажи, как ты проводишь свободное время?

– Первый раз за свою жизнь я буду играть в Киеве, здесь команда базируется сейчас, здесь многое есть. Можно найти, куда выйти, где пройтись. Я могу после тренировок выйти на прогулку с женой и друзьями. Когда сборы – тогда читаю книги. В качестве хобби – могу поиграть в игры. К примеру, "PUBG Mobile".