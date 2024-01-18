  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нацсовет по телевидению зарегистрировал канал UPL.TV от ООО Премьер-лига
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нацсовет по телевидению зарегистрировал канал UPL.TV от ООО Премьер-лига

Премьер-лига

Очередные попытки создать единый телепул

Нацсовет по телевидению зарегистрировал канал UPL.TV от ООО Премьер-лига

Олександр Приходько

Новина українською

В четверг, 18 января, состоялось заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию, на котором был проведет конкурс по расширению радиосети общенациональных и региональных медиа.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По итогам заседания было принято решение о регистрации канала "UPL.TV" от ООО "Премьер-лига".

Читайте такжеИсточник: Минай, Верес и Рух с весенней части сезона вернутся в "единый телепул"

Напомним, что недавно была информация, что 12 клубов УПЛ с весенней части сезона планируют в очередной раз переформатировать так называемый единый телепул. В проекте традиционно не участвуют "Динамо", "Днепр-1" и "Заря". "Кривбасс" все еще думает.

По теме
yellow-arrow
"Спасибо, Палмейрас, я отправляюсь в новое путешествие", - горняк Кевин попрощался со своим уже бывшим клубом
yellow-arrow
Медиаигрок! Морозюк после клуба российского блогера перешел в Рух. ВИДЕО
yellow-arrow
Кучер: Сбросил все документы в Днепр-1, звонил Русолу - никто мне не ответил
Украинская Премьер-лига телепул УПЛ ТВ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости