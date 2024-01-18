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Нацсовет по телевидению зарегистрировал канал UPL.TV от ООО Премьер-лига
Очередные попытки создать единый телепул
Олександр Приходько
В четверг, 18 января, состоялось заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию, на котором был проведет конкурс по расширению радиосети общенациональных и региональных медиа.
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По итогам заседания было принято решение о регистрации канала "UPL.TV" от ООО "Премьер-лига".
Напомним, что недавно была информация, что 12 клубов УПЛ с весенней части сезона планируют в очередной раз переформатировать так называемый единый телепул. В проекте традиционно не участвуют "Динамо", "Днепр-1" и "Заря". "Кривбасс" все еще думает.
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