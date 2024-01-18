Медиаигрок! Морозюк после клуба российского блогера перешел в Рух. ВИДЕО

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк присоединился к " Руху ".

Николай в львовском клубе будет представлять медийную команду львовского клуба "Ruh Media Team".

"А вот и трансферная бомба. Николай Морозюк – игрок Ruh Media Team", – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что после завершения карьеры игрока Морозюк работал спортивным директором кипрского клуба "Красава", владельцем которого является популярный российский видеоблогер и бывший футболист Евгений Савин.

Также отметим, что Морозюк за свою карьеру также успел поиграть за донецкий "Металлург", "Черноморец", "Кривбасс", "Оболонь", "Ризеспор" и за тот же "Ипсонас Красава".