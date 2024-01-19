Кевин? Шахтер ребусом анонсировал громкое подписание

Донецкий "Шахтер" в своих соцсетях ребусом анонсировал подписание.

Скорее всего, речь идет о бразильце Кевине, о трансфере которого уже было много неофициальной информации. В частности, инсайдер Фабрицио Романо сообщал о том, что "Шахтер" уже оформил подписание и заплатит за футболиста 15 миллионов евро.

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Также заметим, что накануне Кевин в своих соцсетях попрощался со своим клубом "Палмейрас".

Добавим, что на взрослом уровне Кевин провел 11 матчей за "Палмейрас", забив 1 гол. В составе команды U-20 сыграл 42 игры, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами.