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Кевин? Шахтер ребусом анонсировал громкое подписание

Премьер-лига

Трансфер, очевидно, уже согласован

Кевин? Шахтер ребусом анонсировал громкое подписание

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в своих соцсетях ребусом анонсировал подписание.

Кевин? Шахтер ребусом анонсировал громкое подписание - изображение 1

Скорее всего, речь идет о бразильце Кевине, о трансфере которого уже было много неофициальной информации. В частности, инсайдер Фабрицио Романо сообщал о том, что "Шахтер" уже оформил подписание и заплатит за футболиста 15 миллионов евро.

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Также заметим, что накануне Кевин в своих соцсетях попрощался со своим клубом "Палмейрас".

Добавим, что на взрослом уровне Кевин провел 11 матчей за "Палмейрас", забив 1 гол. В составе команды U-20 сыграл 42 игры, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами.

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Шахтер (Донецк) Кевин
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Виталий1981 (Україна)
19.01.2024 в 14:07
Чудовий ребус. Під нбого хто завгодно, навіть моя сусідка бабуся Галя може підійти))
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Комментарии 1
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Виталий1981 (Україна)
19.01.2024 в 14:07
Чудовий ребус. Під нбого хто завгодно, навіть моя сусідка бабуся Галя може підійти))
Ответить
0
0

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