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Кевин? Шахтер ребусом анонсировал громкое подписание
Трансфер, очевидно, уже согласован
Getty Images / Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" в своих соцсетях ребусом анонсировал подписание.
Скорее всего, речь идет о бразильце Кевине, о трансфере которого уже было много неофициальной информации. В частности, инсайдер Фабрицио Романо сообщал о том, что "Шахтер" уже оформил подписание и заплатит за футболиста 15 миллионов евро.
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Также заметим, что накануне Кевин в своих соцсетях попрощался со своим клубом "Палмейрас".
Добавим, что на взрослом уровне Кевин провел 11 матчей за "Палмейрас", забив 1 гол. В составе команды U-20 сыграл 42 игры, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами.
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