Кевин: Надеюсь, что смогу быстро адаптироваться и помочь Шахтеру голами и ассистами

Новоиспеченный вингер "Шахтера" Кевин дал первое интервью в качестве игрока донецкой команды.

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- Я был очень взволнован, когда узнал, что мной интересуется "Шахтер". Это клуб с большой историей, через который прошло много бразильских футболистов. Надеюсь, что я также смогу оставить свой след в истории этого клуба.

- Возможно, ты общался с кем-то из нынешних бразильцев "Шахтера" или с теми, кто был раньше в команде, когда принимал решение присоединиться к клубу?

- Да, я общался как с нынешними, так и с бывшими футболистами. Из нынешних игроков говорил с Эгиналду, а из бывших - с Луисом Адриано.

- Что они тебе рассказывали о "Шахтере"?

- Они мне сказали, что это большой клуб с большой историей. А еще - что я могу сюда приехать, показать свою работу и также вписать свое имя в историю.

- Следил ли ты за "Шахтером"? Что можешь сказать о футболе, который показывает команда, и сколько времени тебе понадобится, чтобы адаптироваться к этим требованиям?

- Да, я наблюдал за выступлениями "Шахтера" в Лиге чемпионов. Надеюсь, что смогу быстро адаптироваться и помочь команде своим трудом - голами и ассистами.

- Охарактеризуй себя как игрока: какие свои сильные качества можешь выделить?

- Мои сильные качества - это скорость, дриблинг, мгновенное принятие решений на поле и хороший удар.

- Ты будешь играть под 37-м номером, как и в бывшем клубе. Что эти цифры означают для тебя?

- Это на самом деле важные цифры для меня. Это номер, под которым я начинал играть, и хочу продолжать играть именно под этим номером.

- Наши болельщики очень ждали тебя и в соцсетях постоянно о тебе расспрашивали. Что ты хотел бы им сказать?

- Хотел бы всех поблагодарить. Также хочу сказать, что приехал сюда помогать клубу, и надеюсь, что у меня это получится, - поделился Кевин.