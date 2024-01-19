Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кевин: Надеюсь, что смогу быстро адаптироваться и помочь Шахтеру голами и ассистами
Вингер рассказал о своем переходе в донецкий клуб
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Новоиспеченный вингер "Шахтера" Кевин дал первое интервью в качестве игрока донецкой команды.
- Я был очень взволнован, когда узнал, что мной интересуется "Шахтер". Это клуб с большой историей, через который прошло много бразильских футболистов. Надеюсь, что я также смогу оставить свой след в истории этого клуба.
- Возможно, ты общался с кем-то из нынешних бразильцев "Шахтера" или с теми, кто был раньше в команде, когда принимал решение присоединиться к клубу?
- Да, я общался как с нынешними, так и с бывшими футболистами. Из нынешних игроков говорил с Эгиналду, а из бывших - с Луисом Адриано.
- Что они тебе рассказывали о "Шахтере"?
- Они мне сказали, что это большой клуб с большой историей. А еще - что я могу сюда приехать, показать свою работу и также вписать свое имя в историю.
- Следил ли ты за "Шахтером"? Что можешь сказать о футболе, который показывает команда, и сколько времени тебе понадобится, чтобы адаптироваться к этим требованиям?
- Да, я наблюдал за выступлениями "Шахтера" в Лиге чемпионов. Надеюсь, что смогу быстро адаптироваться и помочь команде своим трудом - голами и ассистами.
- Охарактеризуй себя как игрока: какие свои сильные качества можешь выделить?
- Мои сильные качества - это скорость, дриблинг, мгновенное принятие решений на поле и хороший удар.
- Ты будешь играть под 37-м номером, как и в бывшем клубе. Что эти цифры означают для тебя?
- Это на самом деле важные цифры для меня. Это номер, под которым я начинал играть, и хочу продолжать играть именно под этим номером.
- Наши болельщики очень ждали тебя и в соцсетях постоянно о тебе расспрашивали. Что ты хотел бы им сказать?
- Хотел бы всех поблагодарить. Также хочу сказать, что приехал сюда помогать клубу, и надеюсь, что у меня это получится, - поделился Кевин.
Популярное сейчас
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Марта Костюк одержала волевую победу над россиянкой на АО-2024, установив личный рекорд
- Лунин вылетел из Кубка Испании, Салах получил травму, а Хендерсон вернулся в Европу. Главные новости за 18 января
- "Ставит себя выше других и тянет одеяло на себя", - тренер рассказал о проблемах вингера Шахтера
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО