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Директор Днепра-1: Деньги Йовичевичу у нас есть, заплатить мешает сугубо технический нюанс
Не все так просто
scdnipro1.com.ua
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, как обстоят дела с долгами клуба бывшему тренеру команды Игорю Йовичевичу.
"Деньги Йовичевичу у нас есть, а заплатить ему мешает сугубо технический нюанс.
Украинское законодательство во время войны не позволяет выводить деньги из украинских банков в евро на счет, который предоставил Йовичевич. Мы стараемся решить этот вопрос, ищем варианты", - сказал Фридман.
Отметим, что "Днепр-1" судился с Игорем Йовичевичем (и проиграл дело), которому клуб должен бонус за призовое место в УПЛ, из-за чего ФИФА наложил на днепрян трансферный бан.
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