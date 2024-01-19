Директор Днепра-1: Деньги Йовичевичу у нас есть, заплатить мешает сугубо технический нюанс

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, как обстоят дела с долгами клуба бывшему тренеру команды Игорю Йовичевичу.

"Деньги Йовичевичу у нас есть, а заплатить ему мешает сугубо технический нюанс.

Украинское законодательство во время войны не позволяет выводить деньги из украинских банков в евро на счет, который предоставил Йовичевич. Мы стараемся решить этот вопрос, ищем варианты", - сказал Фридман.