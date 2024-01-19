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Директор Днепра-1: Деньги Йовичевичу у нас есть, заплатить мешает сугубо технический нюанс

Премьер-лига
Обновлено

Не все так просто

Директор Днепра-1: Деньги Йовичевичу у нас есть, заплатить мешает сугубо технический нюанс

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, как обстоят дела с долгами клуба бывшему тренеру команды Игорю Йовичевичу.

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"Деньги Йовичевичу у нас есть, а заплатить ему мешает сугубо технический нюанс.

Украинское законодательство во время войны не позволяет выводить деньги из украинских банков в евро на счет, который предоставил Йовичевич. Мы стараемся решить этот вопрос, ищем варианты", - сказал Фридман.

Отметим, что "Днепр-1" судился с Игорем Йовичевичем (и проиграл дело), которому клуб должен бонус за призовое место в УПЛ, из-за чего ФИФА наложил на днепрян трансферный бан.

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Игор Йовичевич СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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