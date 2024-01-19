Степаненко: Новый контракт? Не могу сам ответить четко

Опорник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко отреагировал на информацию СМИ о том, что он готов продлить контракт с донецким клубом.

"Я думаю, что лучше уважать официальные источники. Мы знаем, что некоторые журналисты много работают в футболе, многих знают и общаются с ними. Но лучше давайте дождемся официального подтверждения. Тогда и можно будет ответить на этот вопрос. Пока такого ничего не было, поэтому и не могу сам ответить четко", - сказал Степаненко.

Напомним, что Тарас перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлурга" в 2010 году и очень скоро стал одним из лидеров донецкой команды.

В нынешнем сезоне 34-летний капитан отыграл в 18 матчах за Шахтер, 6 из которых были в Лиге Чемпионов.