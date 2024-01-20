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"Форвард на футбольном поле должен быть убийцей": Макуана рассказал, чему его научили в Монпелье

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"Форвард на футбольном поле должен быть убийцей": Макуана рассказал, чему его научили в Монпелье

фото из свободных источников

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Легионер "Полесье" Бени Макуана рассказал о своем этапе карьеры в "Монпелье":

“Я был совсем юным игроком, а в составе “Монпелье” попадались бывшие футболисты сборной Франции, действующие игроки других национальных команд. В том числе, на моих позициях. Я очень благодарен за доверие тренерам – особенно Оливье Даль'Ольо и Ромену Пито, они мне доверяли. Это при них я открыл счет своим голам и ассистам за клуб, сыграл против топовых соперников, о чем мог только мечтать.

Меня в “Монпелье” научили одной мудрости: "Форвард на футбольном поле должен быть убийцей".

Тренеры нам постоянно объясняли: "У вас может быть один шанс за матч, и если вы им воспользуетесь, это может изменить все в матче", - сказал Макуана.

В октябре 2020 года "Монпелье" заплатил 800 тысяч евро за трансфер тогда еще 18-летнего футболиста. За первую команду французского клуба Макуана провел 34 матча, отличившись одним голом и одним ассистом.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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