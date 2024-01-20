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ЛНЗ прибыл в Турцию на зимние сборы. У команды запланировано 11 спаррингов

Премьер-лига

Через четыре дня первая игра

ЛНЗ прибыл в Турцию на зимние сборы. У команды запланировано 11 спаррингов

Фото: ФК ЛНЗ

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Черкасский ЛНЗ на своем официальном сайте сообщил о своем прибытии в Турцию на международное тренировочно-учебное сборы.

Дорога у команды заняла около 25 часов. Сначала команда напрямую из Черкасс в Кишинев добралась автобусом, после чего самолетом полетела в Анталию.

Конечной точкой ЛНЗ был город Сиде, где и будет базироваться команда до 20 февраля.

Главный тренер Олег Дулуб запланировал 11 спаррингов на этот сбор. Известен график первый пяти товарищеских матчей:

  • 24.01. "Варта" Познань, Польша
  • 27.01. "Млада-Болеслав" Млада-Болеслав, Чехия
  • 30.01. "Словацко" Угерске-Градиште, Чехия
  • 01.02. "Заглембе" Люблин, Польша
  • 03.02. "Лиепая" Элиепая, Латвия
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Источник:
Офіційний сайт ЛНЗ
Опубликовал: Максим Кучер
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