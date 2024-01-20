ЛНЗ прибыл в Турцию на зимние сборы. У команды запланировано 11 спаррингов

Черкасский ЛНЗ на своем официальном сайте сообщил о своем прибытии в Турцию на международное тренировочно-учебное сборы.

Дорога у команды заняла около 25 часов. Сначала команда напрямую из Черкасс в Кишинев добралась автобусом, после чего самолетом полетела в Анталию.

Конечной точкой ЛНЗ был город Сиде, где и будет базироваться команда до 20 февраля.

Главный тренер Олег Дулуб запланировал 11 спаррингов на этот сбор. Известен график первый пяти товарищеских матчей: