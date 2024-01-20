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Пихалёнок признан лучшим игроком Днепра-1 в 2023-м году
Признание заслуг полузащитника со стороны клуба
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихалёнок признан лучшим игроком команды в прошедшем году.
Как сообщает официальный сайт клуба, игрок получил свою награду во время первой тренировки в Турции. Символическую подарочную футболку победителю вручил главный тренер Юрий Максимов. Поздравляя лауреата под аплодисменты со стороны одноклубников, он поблагодарил его за игру и пожелал дальнейших побед и успехов.
В текущем сезоне УПЛ Пихалёнок провёл 17 матчей, отметившись 3 голами и 4 голевыми передачами.
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