  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Самое главное - это безопасность людей": Бутко о решении возвращения зрителей на трибуны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Самое главное - это безопасность людей": Бутко о решении возвращения зрителей на трибуны

Премьер-лига

Защитник против возвращения болельщиков на трибуны

"Самое главное - это безопасность людей": Бутко о решении возвращения зрителей на трибуны

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Защитник "Зари" Богдан Бутко поделился мнением о возможности возвращения болельщиков на трибуны во второй части сезона:

"Я думаю, что сейчас это не будет уместным. Сейчас очень сложная ситуация, и самое главное – это безопасность людей. Я считаю, что смотреть по телевизору дома гораздо безопаснее, чем смотреть футбол со стадиона. Не понятно, что может произойти. Все очень напряженно , поэтому пока нужно потерпеть болельщикам", — сказал Бутко.

Напомним, в декабре 2023 года Министерство молодежи и спорта вместе с Министерством внутренних дел Украины разработали меры безопасности, позволяющие зрителям вернуться на трибуны.

По теме
yellow-arrow
Черноморец усиливается, в лагере приметили двух новых игроков
yellow-arrow
Источник: Верес вернет полузащитника в свой состав после неудачного трансфера.
yellow-arrow
Бразильцы покидают Шахтер и Днепр-1, Динамо пока молчит. Таблица трансферов клубов УПЛ
Богдан Бутко Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
NV
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости