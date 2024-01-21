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"Самое главное - это безопасность людей": Бутко о решении возвращения зрителей на трибуны
Защитник против возвращения болельщиков на трибуны
Фото: ФК Зоря Луганськ
Защитник "Зари" Богдан Бутко поделился мнением о возможности возвращения болельщиков на трибуны во второй части сезона:
"Я думаю, что сейчас это не будет уместным. Сейчас очень сложная ситуация, и самое главное – это безопасность людей. Я считаю, что смотреть по телевизору дома гораздо безопаснее, чем смотреть футбол со стадиона. Не понятно, что может произойти. Все очень напряженно , поэтому пока нужно потерпеть болельщикам", — сказал Бутко.
Напомним, в декабре 2023 года Министерство молодежи и спорта вместе с Министерством внутренних дел Украины разработали меры безопасности, позволяющие зрителям вернуться на трибуны.
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