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Сегодня Шахтер проведет первый на зимних сборах контрольный матч
Против известного соперника
Михайло Лозовий, UA-Football
Сегодня, двадцать первого января, донецкий "Шахтер" начнет активную подготовку на зимнем учебно-тренировочном сборе. "Горняки" проведут первый зимний спарринг, соперником в котором будет постоянный участник еврокубков от Болгарии "Лудогорец".
Матч состоится в Турции. Начало – в 16:30. Прямая онлайн видеотрансляция будет доступна на нашем сайте со ссылкой на YouTube-канал "Шахтера".
Отметим, что некоторые украинские клубы уже начали активную подготовку ко второй части сезона. Товарищеские матчи уже проводили "Ворскла", "Черноморец", "Рух", "Минай". Сегодня также сыграют "Кривбасс" и "Александрия".
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