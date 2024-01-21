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Сегодня Шахтер проведет первый на зимних сборах контрольный матч

Премьер-лига

Против известного соперника

Сегодня Шахтер проведет первый на зимних сборах контрольный матч

Михайло Лозовий, UA-Football

Новина українською

Сегодня, двадцать первого января, донецкий "Шахтер" начнет активную подготовку на зимнем учебно-тренировочном сборе. "Горняки" проведут первый зимний спарринг, соперником в котором будет постоянный участник еврокубков от Болгарии "Лудогорец".

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Матч состоится в Турции. Начало – в 16:30. Прямая онлайн видеотрансляция будет доступна на нашем сайте со ссылкой на YouTube-канал "Шахтера".

Отметим, что некоторые украинские клубы уже начали активную подготовку ко второй части сезона. Товарищеские матчи уже проводили "Ворскла", "Черноморец", "Рух", "Минай". Сегодня также сыграют "Кривбасс" и "Александрия".

Следить за всеми товарищескими матчами клубов УПЛ можно ЗДЕСЬ -->

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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