Степаненко: В последние два года я думал, что закончу с футболом из-за травмы

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал подписание нового контракта с "горняками":

“Думаю, что последние два контракта для меня очень эмоциональны, потому что у меня был период, когда я думал, что вообще завершу с футболом из-за травмы.

И когда ты проходишь через такое тяжелое время и подписываешь контракт, выходишь на другой уровень, стараешься играть и показывать свой максимум, это вознаграждается тем, что клуб дает тебе новый контракт, и это очень круто.

Очень счастлив, что остаюсь дома. Очень хочу поблагодарить президента, руководство клуба, тренерский штаб. Они меня поддержали, семья, друзья. Я счастливый человек. Буду уже с “Шахтером” до конца”, - сказал Степаненко.