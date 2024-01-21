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Степаненко: В последние два года я думал, что закончу с футболом из-за травмы
Однако Тарас продолжает играть
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал подписание нового контракта с "горняками":
“Думаю, что последние два контракта для меня очень эмоциональны, потому что у меня был период, когда я думал, что вообще завершу с футболом из-за травмы.
И когда ты проходишь через такое тяжелое время и подписываешь контракт, выходишь на другой уровень, стараешься играть и показывать свой максимум, это вознаграждается тем, что клуб дает тебе новый контракт, и это очень круто.
Очень счастлив, что остаюсь дома. Очень хочу поблагодарить президента, руководство клуба, тренерский штаб. Они меня поддержали, семья, друзья. Я счастливый человек. Буду уже с “Шахтером” до конца”, - сказал Степаненко.
Новый контракт Тараса с "Шахтером" действует до 2025 года. Он выступает за "горняков" с 2010 года – тогда полузащитник перешел из запорожского "Металлурга".
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