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У Шахтера – самый большой, у Миная – самый маленький. Источник опубликовал бюджеты клубов УПЛ

Премьер-лига
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Удивила только середина рейтинга

У Шахтера – самый большой, у Миная – самый маленький. Источник опубликовал бюджеты клубов УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Ресурс "ТаТоТаке" опубликовал ориентировочные бюджеты клубов Украинской Премьер-лиги на текущий сезон.

“Провели титаническую работу и расспросили глубоко погруженных в индустрию людей (в том числе представителей клубов), чтобы составить таблицу бюджетов клубов УПЛ. Погрешность, вероятно, есть, но должна быть крайне незначительной”, - говорится в сообщении ТаТоТакое.

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Лидирует в этом рейтинге "Шахтер", вторым идет "Динамо", а тройку замыкает "Полесье". Самый маленький бюджет – у закарпатского “Миная”. В то же время "Заря" идет в нижней части рейтинга, а ЛНЗ – в верхней.

В целом бюджеты украинских клубов выглядят следующим образом:

У Шахтера – самый большой, у Миная – самый маленький. Источник опубликовал бюджеты клубов УПЛ - изображение 1
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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