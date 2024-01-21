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ЛНЗ объявил состав игроков, которые поехали на сборы в Турцию
Всего 21 футболист
Фото: ЛНЗ
Черкасский "ЛНЗ" прибыл в Турцию, где во время зимней подготовки
Вратари: Самойленко, Веньков, Дубовой
Защитники: Каплиенко, Тарасенко, Лопыренок, Норенков, Насонов, Муравский, Ковалев, Стасюк
Полузащитники: Бойко, Шестаков, Пасич, Банада, Наумец, Рыбалка, Олейник, Долинский, Тищенко
Нападающие: Прядун
Также "ЛНЗ" отметил, что к сборам позже присоединится еще один игрок, однако кто это будет - пока не известно.
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