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Артем Кравец проходит обучение на футбольного менеджера

Премьер-лига

Экс-форвард отправился на повышение квалификации

Артем Кравец проходит обучение на футбольного менеджера

Фото: Instagram

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне советник президента киевлян по вопросам детско-юношеского футбола Артем Кравец рассказал о своем обучении для повышения квалификации.

"Хочу поделиться с вами, что прохожу обучение для футбольных менеджеров и буду проходить его еще 7 месяцев. В начале декабря, мне удалось попасть в программу от ECA (европейская ассоциация клубов). Она состоит из онлайн уроков и нескольких офлайн практик. Есть достаточно "домашних" заданий и интересных уроков.

Недавно закончился один из офлайн модулей, который проходил в городе Амстердам, на основе института имени Юхана Кройфа и академии Амстердамского "Аякса". В этой программе принимают участие представители различных ведущих клубов и опыт общения с ними трудно переоценить.

Рассказывать подробно обо всем будет очень долго, но если будет много желающих, то я придумаю как это сделать. А пока делюсь некоторыми фотографиями и возможно немножко рабочей атмосферой, которая была там. Честно говоря - это было невероятно. Только положительные впечатления от приобретенных знаний и знакомств", - написал Кравец в своем Instagram.

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Артем Кравец Динамо (Киев)
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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