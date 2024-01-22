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Дебют Кевина. Назван стартовый состав Шахтера на спарринг с Пюником
Матч начнется в 14:30
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 22 января "Шахтер" проведет первый товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником горняков станет армянский "Пюник".
Главный тренер дончан Марино Пушич уже определился со стартовым составом на этот матч:
Состав: Ризник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.
Запасные: Рудько, Твардовский, Лемкин, Гочолеишвили, Педриньо, Козик, Ракицкий, Лацабидзе, Эгиналду, Крыськив, Швед, Очеретько, Назарина, Невертон, Цуканов.
Спарринг начнется в 14:30 по киевскому времени.
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