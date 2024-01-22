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Дебют Кевина. Назван стартовый состав Шахтера на спарринг с Пюником

Премьер-лига

Матч начнется в 14:30

Дебют Кевина. Назван стартовый состав Шахтера на спарринг с Пюником

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня, 22 января "Шахтер" проведет первый товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником горняков станет армянский "Пюник".

Главный тренер дончан Марино Пушич уже определился со стартовым составом на этот матч:

Состав: Ризник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

Запасные: Рудько, Твардовский, Лемкин, Гочолеишвили, Педриньо, Козик, Ракицкий, Лацабидзе, Эгиналду, Крыськив, Швед, Очеретько, Назарина, Невертон, Цуканов.

Спарринг начнется в 14:30 по киевскому времени.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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