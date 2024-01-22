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День дебютантов. Шахтер в своем первом зимнем спарринге обыграл Пюник

Премьер-лига
Обновлено

Кевин отдал ассист, Цуканов забил гол

День дебютантов. Шахтер в своем первом зимнем спарринге обыграл Пюник

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" провел свой первый зимний спарринг в Турции. 22 января горняки сыграли с лидером чемпионата Армении "Пюником".

В стартовом составе "горняков" вышел зимний новичок Кевин и сразу же отдал голевую передачу – на 15-й минуте бразилец отобрал мяч у соперника, прострелил, а Зубков в касание точно пробил в угол.

В целом, до перерыва "Шахтер" владел инициативой, но играл тяжеловато и моментов фактически не создавал – ошибок в последней трети было достаточно.

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На второй тайм Пушич выпустил полностю новый состав, и в начале второго тайма Невертон сам создал момент, но сам же его и запорол, пробив мимо.

В целом же, после перерыва игра сохраняла свои тенденции – неспешное владение "горняков" без особых моментов.

В концовке матча случился эпизод, который и подвел итог поединка – защитник "Пюника" так "удачно" выносил мяч, наварил с голкипером, и в итоге 17-летний Цуканов, который вышел на замену уже во втором тайме, забил свой первый гол за первую команду "Шахтера", хоть и в спарринге.

2:0, немного нудная, но уверенная победа "горняков", которые свой следующий спарринг проведут 25 января с "Лехом".

"Шахтер" - "Пюник" 2:0

Голы: Зубков (15), Цуканов (83)

Шахтер (1 тайм): Ризнык, Бондарь, Степаненко, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин

Шахтер (2 тайм): Рудько, Невертон, Гочолеишвили, Лемкин, Ракицкий, Назарина, Очеретько, Эгиналду, Швед, Педриньо, Криськив.

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