Продать не удалось? Верес разорвал контракт с Близниченко

" Верес " официально объявил о расторжении контракта с правым вингером команды Андреем Близниченко.

Стороны прекратили сотрудничество по согласию обеих сторон. 29-летний футболист получил статус свободного агента.

Интересно, что не так давно клуб заявлял о том, что Близниченко выставлен на трансфер и что клуб ждет предложений по игроку.

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К "Вересу" Андрей Близниченко присоединился в январе 2022 года. За это время он сыграл за команду 28 матчей (25 - в УПЛ, 2 переходных игры и 1 поединок Кубка Украины), забил 6 мячей (3 с пенальти) и отдал 2 результативных передачи.

В нынешнем сезоне хавбек провел за ровенчан 12 матчей, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.