Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер ведет переговоры по 20-летнему таланту Динамо Загреб, которого оценивают в 18 млн евро
Горняки серьезно взялись за дело
фото из свободных источников
Об этом пишет авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По данным источника, Батурина и Марлон Гомес,
Батурина – атакующий хавбек, который считается одним из главных молодых талантов "Динамо".
В текущем сезоне парень уже успел наиграть за загребскую команду 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Его контракт рассчитан до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает Батурину в 18 млн евро.
Популярное сейчас
- Реакция фанов Реала на Лунина / "Отправь Кепу в Монголию"/ Лунин против Кепы. ВИДЕО
- "Голевая машина". Ла Лига в восторе от игры Довбика
- Мичел - про хет-трик Довбика: У него есть невероятная способность забивать
- Артем Довбик и Виктор Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока из УПЛ
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
Комментарии 5