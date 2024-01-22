Шахтер ведет переговоры по 20-летнему таланту Динамо Загреб, которого оценивают в 18 млн евро

Донецкий "Шахтер" открыл переговоры по возможному подписанию 20-летнего хорватского таланта Мартина Батурины из "Динамо" Загреб.

Об этом пишет авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

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По данным источника, Батурина и Марлон Гомес, о котором Романо писал чуть ранее , являются главными зимними трансферными целями "горняков".

Батурина – атакующий хавбек, который считается одним из главных молодых талантов "Динамо".

В текущем сезоне парень уже успел наиграть за загребскую команду 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Его контракт рассчитан до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает Батурину в 18 млн евро.