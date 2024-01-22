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Шахтер ведет переговоры по 20-летнему таланту Динамо Загреб, которого оценивают в 18 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

Горняки серьезно взялись за дело

Шахтер ведет переговоры по 20-летнему таланту Динамо Загреб, которого оценивают в 18 млн евро

фото из свободных источников

Новина українською

Донецкий "Шахтер" открыл переговоры по возможному подписанию 20-летнего хорватского таланта Мартина Батурины из "Динамо" Загреб.

Об этом пишет авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

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По данным источника, Батурина и Марлон Гомес, о котором Романо писал чуть ранее, являются главными зимними трансферными целями "горняков".

Батурина – атакующий хавбек, который считается одним из главных молодых талантов "Динамо".

В текущем сезоне парень уже успел наиграть за загребскую команду 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Его контракт рассчитан до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает Батурину в 18 млн евро.

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Динамо (Загреб) Шахтер (Донецк)
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Источник:
твіттер Фабріціо Романо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
22.01.2024 в 22:10
Какой процент отката?
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Комментарии 5
oda1979 (Запорожье)
22.01.2024 в 22:10
Какой процент отката?
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0
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Лекарь (село Дарниця)
22.01.2024 в 21:29
"Его контракт рассчитан до лета 2018 года, а Transfermarkt оценивает Батурину в 18 млн евро." (с) Десь тут хтось бреше. Зараз, нагадую, 2024 рік
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scorpius (Ck)
22.01.2024 в 21:40
Напевно, це інфа 7-річної давнини
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K-Spirit (Киев)
22.01.2024 в 21:29
У ДТЭК потребителей много. На 20 коп. за кВт поднимут расценки и все окупится, и восстановление энергосистем, и на футболистов хватит.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.01.2024 в 21:21
2 голи та 2 асисти в 26 матчах чемпіонату Хорватії для атакувального ( а не "атакауючого", як це написано в тексті повідомлення) хавбека - це посередність, попри те, що він молодий, 20-річний гравець, власне як і Судаков.
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