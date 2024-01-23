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Наставник Украины U-21 и ассистент Реброва присутствуют на спарринге Полесья
Житомирский клуб играет с "Мурсией"
Фото: ФК Полісся
Сегодня, 23 января, "Полесье" проводит контрольный матч с "Мурсией" на сборах в Испании.
На игре присутствует испанский наставник молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса. Компанию ему составляет его земляк Висенте Гомес, работающий в тренерском штабе Сергея Реброва.
На момент написания новости идет уже второй тайм. Счет в матче - 2:1 в пользу "Полесья". Следить за событиями матча можно в текстовой трансляции на UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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