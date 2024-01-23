Наставник Украины U-21 и ассистент Реброва присутствуют на спарринге Полесья

Сегодня, 23 января, "Полесье" проводит контрольный матч с "Мурсией" на сборах в Испании.

На игре присутствует испанский наставник молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса. Компанию ему составляет его земляк Висенте Гомес, работающий в тренерском штабе Сергея Реброва.

На момент написания новости идет уже второй тайм. Счет в матче - 2:1 в пользу "Полесья". Следить за событиями матча можно в текстовой трансляции на UA-Футбол.