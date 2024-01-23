  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Динамо рассказали, как проходит восстановление Ярмоленко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Динамо рассказали, как проходит восстановление Ярмоленко

Премьер-лига
Обновлено

Возвращение Ярмоленко в общую группу ожидается во время второй части сбора

В Динамо рассказали, как проходит восстановление Ярмоленко

fcdynamo.com

Новина українською

Пресс-служба "Динамо" рассказало, как проходит восстановление вингера команды Андрея Ярмоленко.

"Ярмоленко работает по индивидуальной программе на сборе команды в Турции. Игрок выполняет беговую работу под наблюдением физиотерапевтов первой команды.

Вторым этапом обновления на сборах будет работа с мячом. Ожидается, что Андрей начнет игровые упражнения в ближайшее время.

Возвращение Ярмоленко в общую группу и участие в полноценных тренировках планируется во время второй части сбора", - говорится в сообщении киевского клуба.

Напомним, что Ярмоленко восстанавливается с начала октября, когда ему была сделана операция на колене.

По теме
yellow-arrow
Брагару стал клиентом агентства Шаблия
yellow-arrow
Пихаленок: Хочется играть за сборную и показывать свой лучший футбол
yellow-arrow
Цыганык - о слухах про Судакова: Такое впечатление, что Фабрицио Романо сидит в приемной у Палкина или Срны
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости