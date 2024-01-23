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В Динамо рассказали, как проходит восстановление Ярмоленко
Возвращение Ярмоленко в общую группу ожидается во время второй части сбора
fcdynamo.com
Пресс-служба "
"Ярмоленко работает по индивидуальной программе на сборе команды в Турции. Игрок выполняет беговую работу под наблюдением физиотерапевтов первой команды.
Вторым этапом обновления на сборах будет работа с мячом. Ожидается, что Андрей начнет игровые упражнения в ближайшее время.
Возвращение Ярмоленко в общую группу и участие в полноценных тренировках планируется во время второй части сбора", - говорится в сообщении киевского клуба.
Напомним, что Ярмоленко восстанавливается с начала октября, когда ему была сделана операция на колене.
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