В Динамо рассказали, как проходит восстановление Ярмоленко

Пресс-служба " Динамо " рассказало, как проходит восстановление вингера команды Андрея Ярмоленко.

"Ярмоленко работает по индивидуальной программе на сборе команды в Турции. Игрок выполняет беговую работу под наблюдением физиотерапевтов первой команды.

Вторым этапом обновления на сборах будет работа с мячом. Ожидается, что Андрей начнет игровые упражнения в ближайшее время.

Возвращение Ярмоленко в общую группу и участие в полноценных тренировках планируется во время второй части сбора", - говорится в сообщении киевского клуба.