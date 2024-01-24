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Определилось время начала первого матча Динамо на турецком сборе
Команда Шовковского встретится с "Балкани"
Фото: ФК Динамо Київ
С 21 января киевское "Динамо" готовится к возобновлению сезона в Турции.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в первые дни команда занимается в режиме двухразовых тренировок, набирая физические кондиции. А уже 26-го числа подопечные Александра Шовковского проведут первый контрольный матч - против "Балкани" из Косова.
Время начала игры - в 17:00 по местному времени (16:00 по Киеву). Поединок можно будет посмотреть на клубном канале в Youtube.
Напомним, что в общей сложности "Динамо" запланировало 10 спаррингов на зимнем сборе.
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