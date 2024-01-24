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ЛНЗ проиграл полякам в своем первом зимнем спарринге
Уступили польской Варте
Фото: ФК ЛНЗ
Первый тайм команды выдали равный, но не очень интересный. Поляки все-таки нашли свой шанс, на 36-й минуте после углового. Черкасщане отыгрались в концовке тайма – Норенков заставил ошибиться защитника и проткнул таки мяч в сетку.
Во втором тайме поляки выглядели получше, забив на 58-й минуте, на что у ЛНЗ ответа не нашлось. 2:1, победа "Варты".
Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 27 января против чешской команды "Млада-Болеслав".
ЛНЗ (Черкассы) – Варта (Познань) 1:2
Голы: Норенков (45) – 37, 58
ЛНЗ: Кучеренко (Самойленко, 66) – Насонов, Ковалев, Норенков, Стасюк (Тарасенко, 74) – Пасич (Долинский, 74), Бойко (Тищенко, 70), Рыбалка (Банада, 56), Шестаков, Наумец (ГНП) ) – Прядун (ГНП, 70)
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