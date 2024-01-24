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ЛНЗ проиграл полякам в своем первом зимнем спарринге

Премьер-лига
Обновлено

Уступили польской Варте

ЛНЗ проиграл полякам в своем первом зимнем спарринге

Фото: ФК ЛНЗ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Черкасский ЛНЗ в среду, 24 января, провел свой первый спарринг на сборах в Турции – соперником украинской команды была польская "Варта", которая сейчас занимает 15-е место чемпионате Польши.

Первый тайм команды выдали равный, но не очень интересный. Поляки все-таки нашли свой шанс, на 36-й минуте после углового. Черкасщане отыгрались в концовке тайма – Норенков заставил ошибиться защитника и проткнул таки мяч в сетку.

Во втором тайме поляки выглядели получше, забив на 58-й минуте, на что у ЛНЗ ответа не нашлось. 2:1, победа "Варты".

Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 27 января против чешской команды "Млада-Болеслав".

ЛНЗ (Черкассы) – Варта (Познань) 1:2

Голы: Норенков (45) – 37, 58

ЛНЗ: Кучеренко (Самойленко, 66) – Насонов, Ковалев, Норенков, Стасюк (Тарасенко, 74) – Пасич (Долинский, 74), Бойко (Тищенко, 70), Рыбалка (Банада, 56), Шестаков, Наумец (ГНП) ) – Прядун (ГНП, 70)

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ЛНЗ (Черкассы) Варта (Познань)
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