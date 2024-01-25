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Легионер Шахтера заявил, что не хочет возвращаться в донецкий клуб
Сейчас он находится в аренде
Фото: ФК Шахтер
Бразильский центрбек "Шахтера" Марлон, который сейчас играет в аренде во "Флуминенсе", подтвердил, что не горит желанием возвращаться в украинский клуб.
"Я хочу продолжить играть за "Флуминенсе" в этом сезоне, и я надеюсь, что мы сможем продолжить сотрудничество. Мы должны посмотреть, узаконили ли они уже эту возможность продления договора. Я не хочу возвращаться в "Шахтер", нет", - отметил футболист.
Напомним, Марлон выступает за "Флуминенсе" с июля 2023 года. Его арендное соглашение с "трехцветными" истекает этим летом. В составе бразильского клуба центрбек провел 22 матча, не отметившись ни одним результативным действием.
Договор бразильца с "Шахтером" действителен до 30 июня 2026 года.
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