Легионер Шахтера заявил, что не хочет возвращаться в донецкий клуб

Бразильский центрбек "Шахтера" Марлон, который сейчас играет в аренде во "Флуминенсе", подтвердил, что не горит желанием возвращаться в украинский клуб.

"Я хочу продолжить играть за "Флуминенсе" в этом сезоне, и я надеюсь, что мы сможем продолжить сотрудничество. Мы должны посмотреть, узаконили ли они уже эту возможность продления договора. Я не хочу возвращаться в "Шахтер", нет", - отметил футболист.

Напомним, Марлон выступает за "Флуминенсе" с июля 2023 года. Его арендное соглашение с "трехцветными" истекает этим летом. В составе бразильского клуба центрбек провел 22 матча, не отметившись ни одним результативным действием.

Договор бразильца с "Шахтером" действителен до 30 июня 2026 года.