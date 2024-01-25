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Легионер Шахтера заявил, что не хочет возвращаться в донецкий клуб

Премьер-лига

Сейчас он находится в аренде

Легионер Шахтера заявил, что не хочет возвращаться в донецкий клуб

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Бразильский центрбек "Шахтера" Марлон, который сейчас играет в аренде во "Флуминенсе", подтвердил, что не горит желанием возвращаться в украинский клуб.

"Я хочу продолжить играть за "Флуминенсе" в этом сезоне, и я надеюсь, что мы сможем продолжить сотрудничество. Мы должны посмотреть, узаконили ли они уже эту возможность продления договора. Я не хочу возвращаться в "Шахтер", нет", - отметил футболист.

Напомним, Марлон выступает за "Флуминенсе" с июля 2023 года. Его арендное соглашение с "трехцветными" истекает этим летом. В составе бразильского клуба центрбек провел 22 матча, не отметившись ни одним результативным действием.

Договор бразильца с "Шахтером" действителен до 30 июня 2026 года.

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Источник:
Terra
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.01.2024 в 09:01
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.01.2024 в 09:01
дерево
Ответить
0
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