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Стали известны условия контракта Гармаша в Металлисте 1925
Ждем официальных сообщений
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Бывший полузащитник "Динамо" Денис Гармаш согласовал контракт с "
Как сообщает "ТаТоТаке", соглашение будет рассчитано на 1,5 года - до лета 2025 года. Контракт будет подписан в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек успешно прошел в Испании.
В текущем сезоне Денис Гармаш провел 4 матча за хорватский "Осиек", без забитых голов. В середине января его контракт был расторгнут.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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