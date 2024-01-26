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Стали известны условия контракта Гармаша в Металлисте 1925

Премьер-лига
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Стали известны условия контракта Гармаша в Металлисте 1925

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

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Бывший полузащитник "Динамо" Денис Гармаш согласовал контракт с "Металлистом 1925".

Как сообщает "ТаТоТаке", соглашение будет рассчитано на 1,5 года - до лета 2025 года. Контракт будет подписан в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек успешно прошел в Испании.

В текущем сезоне Денис Гармаш провел 4 матча за хорватский "Осиек", без забитых голов. В середине января его контракт был расторгнут.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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