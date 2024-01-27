Гармаш сыграл за Металлист 1925 в контрольном матче в Испании – ФОТО

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш сыграл за "Металлист 1925" в товарищеском спарринге на сборе в Испании.

Полузащитник принял участие в поединке против австрийского "Вольфсберга". На официальном сайте харьковчан в составах на первый и второй тайм Гармаша не было. Его записали как "игрока на просмотре".

Однако Гармаш попал в объективы фотокамер австрийского клуба.

Это был дебютный спарринг Виктора Скрипника на этом зимнем собрании. Следующий матч команда проведет 29 января против "Пяста Гливице" из Польши.

Напомним, что Гармаш в сентябре прошлого года покинул "Динамо" и на правах свободного агента перешел в "Осиек". За хорватскую команду он провел четыре матча, а в январе этого года стороны расторгли контракт.