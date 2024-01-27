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Ребров посетил тренировку Динамо в Турции. ВИДЕО
Главный тренер национальной сборной посетил бывший клуб
Фото: пресслужби ФК "Динамо"
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сегодня посетил тренировки, которые проводит киевское "Динамо" во время зимнего сбора в Турции.
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Клуб на своем ютуб-канале опубликовал видео, где Александр Шовковский общается с Ребровым.
Напомним, "Динамо" уже провело один спарринг против "Балкани", в котором проиграло 0:2. Следующий матч столичный клуб проведет 29 января против польской "Легии".
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Источник:youtu.be
Опубликовал: Владислав Шарапа
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