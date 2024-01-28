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На просмотре в Черноморце находится защитник-легионер – источник
Григорчук ищет кадры в команду
scdnipro1.com.ua
"Черноморец" на сборах просматривает защитника с загранпаспортом. Об этом сообщает ТаТоТаке.
“В расположении одесского клуба в Турции появился центральный защитник-легионер. Ему – 22 года. Рабочая нога – левая. Есть опыт выступлений за юношеские сборные Боснии и Герцеговины”, - говорится в сообщении.
Есть такая вероятность, что главный тренер "моряков" Роман Григорчук пересмотрит этого футболиста уже сегодня. "Черноморец" встретится в спарринге против "Бреры Струмница" из Северной Македонии.
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