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На просмотре в Черноморце находится защитник-легионер – источник

Премьер-лига

Григорчук ищет кадры в команду

На просмотре в Черноморце находится защитник-легионер – источник

scdnipro1.com.ua

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"Черноморец" на сборах просматривает защитника с загранпаспортом. Об этом сообщает ТаТоТаке.

“В расположении одесского клуба в Турции появился центральный защитник-легионер. Ему – 22 года. Рабочая нога – левая. Есть опыт выступлений за юношеские сборные Боснии и Герцеговины”, - говорится в сообщении.

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Есть такая вероятность, что главный тренер "моряков" Роман Григорчук пересмотрит этого футболиста уже сегодня. "Черноморец" встретится в спарринге против "Бреры Струмница" из Северной Македонии.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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