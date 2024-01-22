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Черноморец заинтересовался легионером Руха
Фабрисио Альваренга не входит в планы Виталия Пономарева
Фото: ФК Рух
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Как известно, аргентинский легионер не входит в планы наставника львовского клуба Виталия Пономарева и вынужден искать новую команду.
Отмечается, что одесситы проявляли интерес к Альваренге еще летом, но тогда "Рух" не отпустил аргентинца. Роману Григорчуку импонирует, что Аон может сыграть сразу на нескольких позициях на фланге.
"Черноморец" готов предложить игроку просмотр, после которого уже будет принято решение по подписанию контракта.
Напомним, что контракт Альваренги с "Рухом" действует до конца текущего сезона. В текущем сезоне аргентинец сыграл за "Рух" только 20 минут.
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