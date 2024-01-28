С Кевином и Педриньо. Шахтер объявил состав на матч с Марибором

В воскресенье, 28-го января, "Шахтер" сыграет третий спарринг на турецком учебно-тренировочном сборе. Соперником "горняков" будет словенский "Марибор".

На эту игру главный тренер "Шахтера" Марино Пушич выбрал такой состав:

Основные : Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

Запасные : Барченко, Твардовский, Лемкин, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Ракицкий, Лацабидзе, Эгиналду, Швед, Очеретько, Назарина, Невертон, Цуканов.

Начало матча – в 16:00. На UA-Футбол состоится прямая видеотрансляция поединка.