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С Кевином и Педриньо. Шахтер объявил состав на матч с Марибором

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С Кевином и Педриньо. Шахтер объявил состав на матч с Марибором

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

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В воскресенье, 28-го января, "Шахтер" сыграет третий спарринг на турецком учебно-тренировочном сборе. Соперником "горняков" будет словенский "Марибор".

На эту игру главный тренер "Шахтера" Марино Пушич выбрал такой состав:

Основные: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

Запасные: Барченко, Твардовский, Лемкин, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Ракицкий, Лацабидзе, Эгиналду, Швед, Очеретько, Назарина, Невертон, Цуканов.

Начало матча – в 16:00. На UA-Футбол состоится прямая видеотрансляция поединка.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Игорь Семйон
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