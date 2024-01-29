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Динамо – Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Динамо – Легия. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Динамо Київ
В понедельник, 29 января, "Динамо" проведет свой второй матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником киевлян будет польский гранд - варшавская "Легия".
Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени. Товарищескую игру можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале киевсого клуба.
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Товарищеский матч, 29 января 2024 год
"Динамо" – "Легия" Варшава 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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