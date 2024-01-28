Нещерет: Порой полевые игроки говорят, что мы, вратари, ничего не делаем. Но у нас очень тяжелая работа
Голкипер Динамо о работе в Турции
Фото: ФК Динамо Киев
Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет пообщался с клубной пресс-службой о том, как проходят тренировочные сборы в Турции.
Как в целом прошли первые дни сборов, как чувствуешь себя? Нагрузки были хорошие, по две тренировки в день ...
- Немного есть усталость, это сборы. Позади неделя хорошей работы. После таких тренировок нужно качественно восстанавливаться и готовиться к контрольным играм.
Вратари беговую работу выполняют не в таком же объеме, как полевые игроки - например, тот же тест Йо-Йо вы не бежали. У вас более специфическая работа вместе с Михаилом Михайловым?
- У вратарей и полевых игроков должна быть разная работа. Иногда они говорят нам, что мы не бегаем, ничего не делаем, только прыгаем, но у нас очень специфическая работа, и очень тяжелая, хотя со стороны может показаться довольно легкой.
А на чем акцент делался в первые дни?
- Втягивались в рабочий режим мы вместе с полевыми игроками в Киеве. Сейчас также есть нагрузки, но они уже немного меньше - и идут на спад.
Первый матч позади. Какие эмоции он оставил?
- По результату, бесспорно, негативные. Но сегодня мы разобрали его, Александр Владимирович указал, какие ошибки допустили, также акцентировал внимание на хороших моментах. В общем, мы не должны смотреть на результаты на тренировочных сборах, поскольку они проходят под нагрузками, поэтому сделаем выводы и дальше будем продолжать готовиться к сезону.
Завтра очень интересный соперник - "Легия". Какие ожидания от этого поединка?
- К каждому матчу на сборах мы готовимся одинаково, должны выполнять все задачи, которые ставит перед нами тренерский штаб. Будущий соперник у нас довольно сильный, поэтому должны провести игру на высоком уровне.
Александр Шовковский - легенда "Динамо" и всего украинского футбола. Поскольку он сам был голкипером, возможно, делает вам какие-то подсказки или дает рекомендации?
- Бывает, но это происходит эпизодически - не так, чтобы каждый день рассказывает, как играть. У нас есть тренер вратарей Михаил Михайлов, и он знает, что делать.
29-го января "Динамо" сыграет контрольный матч с "Легией", а 30-го - с "Пахтакором". Первый матч против "Баллкани" прошел для киевлян неудачно - поражение 0:2.
Популярное сейчас
- Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги
- В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье в случае потери Украиной государственности. Это давняя позиция венгров
- Известны три основных кандидата на должность главного тренера Барселоны
- Фантастика. Ястремская победила чешку, которую не прошла Свитолина, и вышла в полуфинал Australian Open-2024
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО