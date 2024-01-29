Любенович: Хочется, чтобы Минай высоко прессинговал и быстро возвращал мяч

Главный тренер "Миная" Желько Любенович поделился впечатлениями от спарринга с "Рухом-2" (6:0) и рассказал об экспериментах с тактическими схемами.

- Конечно приятно, когда команда забивает шесть мячей и побеждает с таким уверенным счетом. Поэтому, я доволен действиями подопечных и доволен, что попробовал новую тактическую схему. Сейчас мы еще находимся в поисках оптимального состава, даем всем игрокам шанс проявить себя. Все, кто находятся в команде должны играть на сборах. Ну и будем еще экспериментировать со схемами.

- Против молодежи "Руха" закарпатцы действовали в два нападающих. Можно ли рассчитывать, что такую схему мы увидим и в матчах УПЛ?

- На самом деле нас ситуация заставила играть в два нападающих. Дело в том, что несколько игроков выпали из-за болезни, была высокая температура, поэтому пришлось выбрать такую схему. Но получилось неплохо. Кто знает, возможно в будущем мы будем так действовать и в матчах чемпионата Украины. Рано делать прогнозы.

- В глаза бросилась игра в отборе команды - "Минай" очень быстро пытался возвращать мяч. Это было Ваше требование к игрокам?

- Да. Все, что мы требовали от футболистов перед матчем - они выполнили. Хочется, чтобы команда играла в атакующий футбол, высоко прессинговала, быстро возвращала мяч. Попробовать такой футбол раньше у нас не было возможности. Я принял команду в конце первой части сезона, дальше были переносы матчей. А во время первого зимнего спарринга не хотел заставлять команду играть в такой энергозатратный футбол. В то время команда к этому еще не была готова. А вот в субботу уже сыграли так, как хотим.

Повторюсь - хочется, чтобы команда прессинговала, но все будет зависеть от нашего состава и соперника, конечно.

- Поделитесь, пожалуйста, ближайшими планами команды.

- Далее планируем чаще играть - каждые три дня. Следующий контрольный матч проведем в среду против "Хуста", - сказал Любенович.