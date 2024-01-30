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Защитник Шахтера U-19: В первой команде футбол очень интенсивный

Премьер-лига

Николай Огарков рассказал о работе с первой командой дончан

Защитник Шахтера U-19: В первой команде футбол очень интенсивный

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Защитник "Шахтера" U-19 Николай Огарков рассказал о тренировочных сборах и работе с первой командой.

- Команда проделала большой объем работы во время первой части сборов. Какой будет общая оценка после спаррингов?

- Первая часть была интенсивной, поэтому во время спаррингов чувствовалась усталость. У нас три поражения, но команда постепенно набирает форму. Сделаем выводы и будем готовиться ко второй части сезона.

- Какие впечатления от тренировок с первой командой?

- Замечательные! Команда встретила очень приятно, можно сказать, как дома.

- Сейчас ты тренируешься с "Шахтером" U-19. Если сравнить тренировочный процесс первой команды и U-19, какие основные отличия?

- Основное отличие в уровне интенсивности игры. В первой команде опытные игроки, футбол в целом очень интенсивный. Нам не хватает такого опыта, поэтому набираем кондиции, чтобы быть готовыми.

- Какие знания и опыт получил и с кем больше всего общался в первой команде? Кто тебя поддержал?

- Все поддержали, особенно Валерий Бондарь, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Крыськив и Виктор Цуканов с Денисом Твардовским, потому что вместе играли в U-19. Структура игры в первой команде сосредоточена на контроле мяча с короткими и средними передачами.

- Как построен тренировочный процесс "Шахтера" U-19 и какие дальнейшие планы?

- В начале сборов тренировки были втягивающие с постепенным ростом нагрузки. Занимаемся дважды в день. Утром работаем над техникой, а вечером над тактическими действиями. Следующий план: делать выводы из предыдущих матчей, идти дальше и постоянно побеждать, - сказал Огарков.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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