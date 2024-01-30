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Официально. Легионер Зари покинул клуб
Арендное соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" прекратила сотрудничество с 19-летним нападающим Венделлом Дос Сантосом.
Как сообщает пресс-служба луганчан, арендное соглашение с бразильским игроком было расторгнуто по взаимному согласию сторон.
Контракт Венделла принадлежит клубу "Гойяс".
В текущей кампании форвард провел 6 матчей за "Зарю" во всех турнирах, без результативных действий. В общей сложности он отыграл 59 минут.
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Источник:ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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alex.belogubko (одесса)
30.01.2024 в 11:00
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