Официально. Легионер Зари покинул клуб

"Заря" прекратила сотрудничество с 19-летним нападающим Венделлом Дос Сантосом.

Как сообщает пресс-служба луганчан, арендное соглашение с бразильским игроком было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Контракт Венделла принадлежит клубу "Гойяс".

В текущей кампании форвард провел 6 матчей за "Зарю" во всех турнирах, без результативных действий. В общей сложности он отыграл 59 минут.