Заря просматривает центрального защитника из Нигерии

На сборах с "Зарей" находится центральный защитник из Нигерии Кристофер Нваэзе, сообщают приближенные к клубу паблики болельщиков.

Это фактурный центральный защитник, который может также сыграть на фланге и в опорной зоне. Он не играл в Европе, но был членом молодежных сборных своей страны. Команду U-23 Нигерии на одном из международных турниров выводил в статусе капитана.

Кристофер Нваэзе – 2002-го года рождения. Рабочая нога – правая. В этом сезоне сыграл в местной нигерийской лиге двенадцать матчей, забил два гола.