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Заря просматривает центрального защитника из Нигерии
В Европе не играл
Фото - NPFL Trolls
На сборах с "Зарей" находится центральный защитник из Нигерии Кристофер Нваэзе, сообщают приближенные к клубу паблики болельщиков.
Это фактурный центральный защитник, который может также сыграть на фланге и в опорной зоне. Он не играл в Европе, но был членом молодежных сборных своей страны. Команду U-23 Нигерии на одном из международных турниров выводил в статусе капитана.
Кристофер Нваэзе – 2002-го года рождения. Рабочая нога – правая. В этом сезоне сыграл в местной нигерийской лиге двенадцать матчей, забил два гола.
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