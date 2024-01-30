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Заря просматривает центрального защитника из Нигерии

Премьер-лига

В Европе не играл

Заря просматривает центрального защитника из Нигерии

Фото - NPFL Trolls

Новина українською

На сборах с "Зарей" находится центральный защитник из Нигерии Кристофер Нваэзе, сообщают приближенные к клубу паблики болельщиков.

Это фактурный центральный защитник, который может также сыграть на фланге и в опорной зоне. Он не играл в Европе, но был членом молодежных сборных своей страны. Команду U-23 Нигерии на одном из международных турниров выводил в статусе капитана.

Кристофер Нваэзе – 2002-го года рождения. Рабочая нога – правая. В этом сезоне сыграл в местной нигерийской лиге двенадцать матчей, забил два гола.

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Источник:
Канал вболівальників Зорі
Опубликовал: Игорь Семйон
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