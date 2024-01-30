Ворскла проведет спарринг с поляками - ранее полтавчане отменили матч с Насафом

Польская "Арка" Гдыня официально анонсировала проведение товарищеского матча с полтавской "Ворсклой".

Сообщается, что этот поединок состоится сегодня, 30 января. Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.

Заметим, что сегодня "Ворскла" должна была сыграть с узбекистанским "Насафом". Однако накануне полтавчане сообщили об отмене спарринга. Это было связано с тем, что в январе "Насаф" провел контрольные игры с российскими "Факелом" и "Аланией".

"Арка" Гдыня лидирует в турнирной таблице второго польского дивизиона.