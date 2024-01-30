  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла проведет спарринг с поляками - ранее полтавчане отменили матч с Насафом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла проведет спарринг с поляками - ранее полтавчане отменили матч с Насафом

Премьер-лига

"Насаф" играл товарищеские матчи с российскими клубами

Ворскла проведет спарринг с поляками - ранее полтавчане отменили матч с Насафом

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Польская "Арка" Гдыня официально анонсировала проведение товарищеского матча с полтавской "Ворсклой".

Сообщается, что этот поединок состоится сегодня, 30 января. Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.

Заметим, что сегодня "Ворскла" должна была сыграть с узбекистанским "Насафом". Однако накануне полтавчане сообщили об отмене спарринга. Это было связано с тем, что в январе "Насаф" провел контрольные игры с российскими "Факелом" и "Аланией".

"Арка" Гдыня лидирует в турнирной таблице второго польского дивизиона.

По теме
yellow-arrow
Рябов: Пытались показать свой футбол, но где-то уже накопилась усталость
yellow-arrow
Шовковский против Шацких. Текстовый онлайн матча Динамо - Пахтакор
yellow-arrow
Воспитанник Динамо покинет Кривбасс этой зимой
Ворскла (Полтава) Арка (Гдыня)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Arka Gdynia SA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости