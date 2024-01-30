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Шацких: Возглавить Динамо? А почему бы нет?

Премьер-лига

Украинский специалист хотел бы вернуться в Киев

Шацких: Возглавить Динамо? А почему бы нет?

Фото: facebook.com/pakhtakorfc

Новина українською

Наставник "Пахтакора" Максим Шацких признался, что имеет желание вернуться в киевское "Динамо" в качестве главного тренера.

"Есть ли мечта вернуться в Киев уже в качестве главного тренера? А почему бы нет? Если будет такое предложение, буду думать. "Пахтакор" – суперклуб. "Динамо" – суперклуб. У обеих команд большая и богатая история. Здесь даже не нужно что-либо объяснять. Но бежать впереди тоже куда-то не хочется. Поступит предложение, тогда буду думать.

Главное, чтобы война быстрее закончилась и страна стала жить спокойной жизнью. Это сейчас самое главное. Футбол снова стал на рельсы, на которых был до войны, а болельщики вернулись на трибуны. Думаю, фанаты уж очень соскучились по большому футболу.

Далеко в будущее я не смотрю. Конечно, есть планы и мечты, но всему свое время. Сейчас в "Пахтакоре" много работы и целей, которые мы должны претворить в жизнь. Будем пытаться делать это уже с нового сезона", – сказал Шацких.

Напомним, Шацких выступал за "Динамо" с 1999 по 2009 год. С 2017 по 2019 годы он был ассистентом главного тренера "бело-синих" Александра Хацкевича.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Алина Ерофеева
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