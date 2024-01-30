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С голом новичка. ЛНЗ проигрывает в третьем спарринге подряд
Черкасская команда уступила Словацко
Фото: ЛНЗ
Три матча – три поражения. Черкасскому ЛНЗ пока не удается получить положительный для себя результат на сборах в Турции, однако победы ради побед никогда не является единственной целью команд на зимних сборах. До возобновления УПЛ еще далеко.
"ЛНЗ" отличился первым – гол забил новичок команды Арад Бар. Но дальше в первом тайме забивал лишь чешский клуб, и Герман Пеньков ко всему прочему еще взял пенальти.
Свой следующий матч "ЛНЗ" проведет первого февраля с польским "Заглембе".
Товарищеский матч. Турция, Emirhan Sport Center
"ЛНЗ" – "Словацко" Чехия 1:2
Голы: Бар 13 – 21, 41
ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Каплиенко (Норенков 70), Ковалев (Насонов 46), Муравский, Рыбалка (Тищенко 83), Наумец, Бойко, Бар, Пасич (Шестаков 55), Бессала
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