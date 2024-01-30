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С голом новичка. ЛНЗ проигрывает в третьем спарринге подряд

Премьер-лига

Черкасская команда уступила Словацко

С голом новичка. ЛНЗ проигрывает в третьем спарринге подряд

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Три матча – три поражения. Черкасскому ЛНЗ пока не удается получить положительный для себя результат на сборах в Турции, однако победы ради побед никогда не является единственной целью команд на зимних сборах. До возобновления УПЛ еще далеко.

"ЛНЗ" отличился первым – гол забил новичок команды Арад Бар. Но дальше в первом тайме забивал лишь чешский клуб, и Герман Пеньков ко всему прочему еще взял пенальти.

Свой следующий матч "ЛНЗ" проведет первого февраля с польским "Заглембе".

Товарищеский матч. Турция, Emirhan Sport Center

"ЛНЗ" – "Словацко" Чехия 1:2

Голы: Бар 13 – 21, 41

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Каплиенко (Норенков 70), Ковалев (Насонов 46), Муравский, Рыбалка (Тищенко 83), Наумец, Бойко, Бар, Пасич (Шестаков 55), Бессала

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
30.01.2024 в 17:18
Склад слабенький,того й програють,нада більше легіонерів брати
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
30.01.2024 в 17:18
Склад слабенький,того й програють,нада більше легіонерів брати
Ответить
0
0

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