С голом новичка. ЛНЗ проигрывает в третьем спарринге подряд

Три матча – три поражения. Черкасскому ЛНЗ пока не удается получить положительный для себя результат на сборах в Турции, однако победы ради побед никогда не является единственной целью команд на зимних сборах. До возобновления УПЛ еще далеко.

"ЛНЗ" отличился первым – гол забил новичок команды Арад Бар. Но дальше в первом тайме забивал лишь чешский клуб, и Герман Пеньков ко всему прочему еще взял пенальти.

Свой следующий матч "ЛНЗ" проведет первого февраля с польским "Заглембе".

Товарищеский матч. Турция, Emirhan Sport Center

"ЛНЗ" – "Словацко" Чехия 1:2

Голы: Бар 13 – 21, 41

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Каплиенко (Норенков 70), Ковалев (Насонов 46), Муравский, Рыбалка (Тищенко 83), Наумец, Бойко, Бар, Пасич (Шестаков 55), Бессала