Верес арендует двух полузащитников Полесья

Два атакующих хавбека " Полесья " продолжат карьеру в "Вересе".

Как сообщает ТаТоТаке, ровненский клуб договорился об аренде у житомирского клуба Дмитрия Шастала и Дениса Янакова.

Аренда будет рассчитана до конца сезона.

Напомним, что 28-летний Шастал провел в текущем сезоне за "Полесье" 11 матчей (3 в старте), в которых забил 2 гола.

На счету 25-летнего Янакова 8 поединков (5 в стартовом составе) и два забитых гола.