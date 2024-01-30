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Верес арендует двух полузащитников Полесья

Премьер-лига
Обновлено

Дмитрий Шастал и Денис Янаков до конца сезона будут играть в Вересе

Верес арендует двух полузащитников Полесья

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Два атакующих хавбека "Полесья" продолжат карьеру в "Вересе".

Как сообщает ТаТоТаке, ровненский клуб договорился об аренде у житомирского клуба Дмитрия Шастала и Дениса Янакова.

Аренда будет рассчитана до конца сезона.

Напомним, что 28-летний Шастал провел в текущем сезоне за "Полесье" 11 матчей (3 в старте), в которых забил 2 гола.

На счету 25-летнего Янакова 8 поединков (5 в стартовом составе) и два забитых гола.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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