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Верес арендует двух полузащитников Полесья
Дмитрий Шастал и Денис Янаков до конца сезона будут играть в Вересе
Фото: ФК Полісся
Два атакующих хавбека "
Как сообщает ТаТоТаке, ровненский клуб договорился об аренде у житомирского клуба Дмитрия Шастала и Дениса Янакова.
Аренда будет рассчитана до конца сезона.
Напомним, что 28-летний Шастал провел в текущем сезоне за "Полесье" 11 матчей (3 в старте), в которых забил 2 гола.
На счету 25-летнего Янакова 8 поединков (5 в стартовом составе) и два забитых гола.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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