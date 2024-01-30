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Официально: Кривбасс попрощался с Хобленко
Форвард, вероятно, снова будет играть за ЛНЗ
fckryvbas.com
"Кривбасс" объявил о прекращении сотрудничества с форвардом
Как сообщает пресс-лужба криворожского клуба, контракт разорван по взаимному согласию сторон, 29-летний футболист получил статус свободного агента.
Как сообщали ранее СМИ, форвард с большой долей вероятности также продолжит карьеру с ЛНЗ, однако теперь подпишет полноценный контракт с клубом.
Отметим, что в текущем сезоне в составе ЛНЗ Хобленко провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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