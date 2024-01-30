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Официально: Кривбасс попрощался с Хобленко

Премьер-лига
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Форвард, вероятно, снова будет играть за ЛНЗ

Официально: Кривбасс попрощался с Хобленко

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" объявил о прекращении сотрудничества с форвардом Алексеем Хобленко, который провел осеннюю часть на правах аренды в ЛНЗ.

Как сообщает пресс-лужба криворожского клуба, контракт разорван по взаимному согласию сторон, 29-летний футболист получил статус свободного агента.

Как сообщали ранее СМИ, форвард с большой долей вероятности также продолжит карьеру с ЛНЗ, однако теперь подпишет полноценный контракт с клубом.

Отметим, что в текущем сезоне в составе ЛНЗ Хобленко провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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