Официально: Кривбасс попрощался с Хобленко

"Кривбасс" объявил о прекращении сотрудничества с форвардом Алексеем Хобленко , который провел осеннюю часть на правах аренды в ЛНЗ.

Как сообщает пресс-лужба криворожского клуба, контракт разорван по взаимному согласию сторон, 29-летний футболист получил статус свободного агента.

Как сообщали ранее СМИ, форвард с большой долей вероятности также продолжит карьеру с ЛНЗ, однако теперь подпишет полноценный контракт с клубом.

Отметим, что в текущем сезоне в составе ЛНЗ Хобленко провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.