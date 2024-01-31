Динамо: Частные поездки являются частью личной жизни игроков и тренеров

В "Динамо" ответили на запрос касательно информации журналиста "УП" Михаила Ткача о выезде из страны главным тренером Александром Шовковским и игроками команды с помощью благотворительного фонда "Верим в Украину", подозреваемого в организации схем по противоправной переправке за границу лиц призывного возраста.

"Мы рассмотрели ваш запрос и считаем необходимым сообщить, что делегация ФК "Динамо" Киев в составе первой команды, юношеской команды U-19 и сопровождавшего их персонала выехали на учебно-тренировочный сбор в Турции 21 января. Служебная заграничная поездка согласована Министерством молодежи и спорта Украины, что являлось основанием для законного пересечения государственной границы указанными работниками клуба.

Каждый из членов делегации подавал личное обязательство своевременно вернуться на территорию Украины. В дальнейшем наши футболисты как члены мирового спортивного движения примут участие в международных соревнованиях, продвигая имидж Украины на спортивной арене.

Следует заметить, что ФК "Динамо" Киев несет ответственность исключительно за служебные поездки клуба. Частные поездки являются частью личной жизни игроков и тренеров, которую клуб не может комментировать", – говорится в ответе.