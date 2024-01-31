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Динамо: Частные поездки являются частью личной жизни игроков и тренеров
СМИ писали о том, что Шовковский и игроки Динамо незаконно выезжали из Украины через благотворительный фонд
Фото: ФК Динамо Київ
В "Динамо" ответили на запрос касательно информации журналиста "УП" Михаила Ткача о
"Мы рассмотрели ваш запрос и считаем необходимым сообщить, что делегация ФК "Динамо" Киев в составе первой команды, юношеской команды U-19 и сопровождавшего их персонала выехали на учебно-тренировочный сбор в Турции 21 января. Служебная заграничная поездка согласована Министерством молодежи и спорта Украины, что являлось основанием для законного пересечения государственной границы указанными работниками клуба.
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Каждый из членов делегации подавал личное обязательство своевременно вернуться на территорию Украины. В дальнейшем наши футболисты как члены мирового спортивного движения примут участие в международных соревнованиях, продвигая имидж Украины на спортивной арене.
Следует заметить, что ФК "Динамо" Киев несет ответственность исключительно за служебные поездки клуба. Частные поездки являются частью личной жизни игроков и тренеров, которую клуб не может комментировать", – говорится в ответе.
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