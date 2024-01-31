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Динамо: Частные поездки являются частью личной жизни игроков и тренеров

Премьер-лига
Обновлено

СМИ писали о том, что Шовковский и игроки Динамо незаконно выезжали из Украины через благотворительный фонд

Динамо: Частные поездки являются частью личной жизни игроков и тренеров

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В "Динамо" ответили на запрос касательно информации журналиста "УП" Михаила Ткача о выезде из страны главным тренером Александром Шовковским и игроками команды с помощью благотворительного фонда "Верим в Украину", подозреваемого в организации схем по противоправной переправке за границу лиц призывного возраста.

"Мы рассмотрели ваш запрос и считаем необходимым сообщить, что делегация ФК "Динамо" Киев в составе первой команды, юношеской команды U-19 и сопровождавшего их персонала выехали на учебно-тренировочный сбор в Турции 21 января. Служебная заграничная поездка согласована Министерством молодежи и спорта Украины, что являлось основанием для законного пересечения государственной границы указанными работниками клуба.

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Каждый из членов делегации подавал личное обязательство своевременно вернуться на территорию Украины. В дальнейшем наши футболисты как члены мирового спортивного движения примут участие в международных соревнованиях, продвигая имидж Украины на спортивной арене.

Следует заметить, что ФК "Динамо" Киев несет ответственность исключительно за служебные поездки клуба. Частные поездки являются частью личной жизни игроков и тренеров, которую клуб не может комментировать", – говорится в ответе.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Fatodeton (Київ-Барселона)
31.01.2024 в 01:06
Не государство, а сумасшедший дом по беспределу Закрыли рабов как в концлагере и вливают в уши, что противозаконно выезжать заграницу. Общество терпил. Треш не то слово..
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Комментарии 1
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Fatodeton (Київ-Барселона)
31.01.2024 в 01:06
Не государство, а сумасшедший дом по беспределу Закрыли рабов как в концлагере и вливают в уши, что противозаконно выезжать заграницу. Общество терпил. Треш не то слово..
Ответить
0
0

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