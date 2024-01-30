Шовковский и игроки Динамо незаконно выезжали из Украины через благотворительный фонд, - УП

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач выпустил расследование по организованным схемам по противоправной переправке за границу лиц призывного возраста.

В расследовании речь, в частности, идет о благотворительном фонде "Верим в Украину". Его основатель – Юрий Гупало, которого после начала вторжения РФ назначили заместителем председателя Волынской ОВА.

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Ткач сообщает, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что этот фонд за два года полномасштабной войны внес в систему "Шлях" более 1,5 тысяч мужчин. А 10 января у Гупалы и нескольких связанных лиц провели обыски.

По имеющейся в "УП" информации, Гупало вместе с сообщниками-жителями Киевской области мог организовать схему по противоправной переправке за границу лиц призывного возраста, имеющих значительное материальное положение, из-за внесения в систему "Шлях".

В этой схеме на Гупала могли возложить обязанности по лоббированию и решению вопроса по оформлению соответствующего пакета документов через органы Волынской ОВА. Правоохранители располагают информацией, что стоимость побега составляла около 7 тысяч долларов за человека.

12 января Гупало написал заявление об увольнении. Публичной информации об арестах и каких-либо следственных действиях не было.

Редакция "УП" выяснила перечень лиц, которых фонд "Верим в Украину" вносил в систему "Шлях".

"С помощью фонда за границу ездят футболисты "Динамо", включая Александра Шовковского", – сказал Ткач.

Выезд спортсменов за границу происходит через подачу запроса в Минмолодьспорта и получение от него соответствующего разрешения. Вероятно, в расследовании идет речь о выезде за границу по собственной инициативе, а не в составе делегации спортивной команды.