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Отыгрались за 3 минуты. Заря сыграла вничью с одним из лидеров Экстраклясы
Товарищеская игра завершилась со счетом 2:2
Фото: ФК Зоря Луганськ
Сегодня, 31 января, "Заря" провела второй спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником луганчан был один из лидеров Экстраклясы "Ягеллония".
Первыми открыли счет в матче поляки - на 30-й минуте отличился Пулулу. Перед уходом в раздевалку команды голов не забивали. После перерыва польский клуб увеличил свое преимущество. Однако на экваторе второго тайма луганчам удалось сначала уменьшить отставание, а затем через 3 минуты сравнять счет. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью 2:2.
Следующий свой поединок "Заря" проведет 4 февраля против "Динамо" Тбилиси.
Товарищеский матч, 31 января 2024 год
"Заря" – "Ягеллония" 2:2
Голы: Яцык, 75, Мишнев, 78 - Пулулу, 30, Имас, 63.
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