Отыгрались за 3 минуты. Заря сыграла вничью с одним из лидеров Экстраклясы

Сегодня, 31 января, "Заря" провела второй спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником луганчан был один из лидеров Экстраклясы "Ягеллония".

Первыми открыли счет в матче поляки - на 30-й минуте отличился Пулулу. Перед уходом в раздевалку команды голов не забивали. После перерыва польский клуб увеличил свое преимущество. Однако на экваторе второго тайма луганчам удалось сначала уменьшить отставание, а затем через 3 минуты сравнять счет. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью 2:2.

Следующий свой поединок "Заря" проведет 4 февраля против "Динамо" Тбилиси.

Товарищеский матч, 31 января 2024 год

"Заря" – "Ягеллония" 2:2

Голы: Яцык, 75, Мишнев, 78 - Пулулу, 30, Имас, 63.