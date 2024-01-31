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Отыгрались за 3 минуты. Заря сыграла вничью с одним из лидеров Экстраклясы

Премьер-лига
Обновлено

Товарищеская игра завершилась со счетом 2:2

Отыгрались за 3 минуты. Заря сыграла вничью с одним из лидеров Экстраклясы

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Сегодня, 31 января, "Заря" провела второй спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником луганчан был один из лидеров Экстраклясы "Ягеллония".

Первыми открыли счет в матче поляки - на 30-й минуте отличился Пулулу. Перед уходом в раздевалку команды голов не забивали. После перерыва польский клуб увеличил свое преимущество. Однако на экваторе второго тайма луганчам удалось сначала уменьшить отставание, а затем через 3 минуты сравнять счет. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью 2:2.

Следующий свой поединок "Заря" проведет 4 февраля против "Динамо" Тбилиси.

Товарищеский матч, 31 января 2024 год
"Заря" – "Ягеллония" 2:2
Голы: Яцык, 75, Мишнев, 78 - Пулулу, 30, Имас, 63.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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